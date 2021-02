O fato foi apresentado à 143ª DP Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 10:00

ITAPERUNA - Dois rádios transmissores, supostamente usados na comunicação para o tráfico de drogas, foram apreendidos no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento de rotina pela localidade surpreenderam duas pessoas que correram provavelmente ao terem visto a presença dos agentes. Na perseguição um homem de 24 anos foi alcançado e detido. Já o outro suspeito foi visto indo para uma residência. Em seguida, foi feito contato com a morada do imóvel, que garantiu não ter autorizado a entrada do rapaz - de 27 anos -, sendo o possível invasor localizado no interior da casa. Foram feitas buscas e os agentes encontraram dois rádios transmissores e um carregador.



Durante a diligência, ocorreu comunicação pelos rádios, em que diziam as posições das viaturas e toda ação. Após ser feita apreensão, o caso seguiu para a 143ª DP. Os dois suspeitos foram liberados após o registro de ocorrência.