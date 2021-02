O caso foi registrado na 142ª DP (Cambuci). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 13:49

CAMBUCI - Cerca de 50 buchas de maconha foram apreendidas em Cambuci, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam no setor "L" da 4ª Cia foram verificar informações sobre uma pessoa comercializando drogas na estrada da localidade Não Pensei quando observaram uma pessoa em atitude suspeita com uma sacola na mão, que ao avistar a guarnição se desfez da sacola em um matagal, conseguindo fugir. Foram apreendidas 48 buchas de maconha, o envolvido não foi localizado. O caso foi registrado na 142ª DP (Cambuci).