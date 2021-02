Itaperuna é a maior cidade do Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 13:05

ITAPEURNA - De acordo com último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, desde o início da pandemia, em 11 de março de 2020 a 25 de fevereiro, o total de casos de Covid-19 no município é de 20.195 infectados. O levantamento aponta ainda para 81 novos casos e 75 novos testes realizados. Em relação aos numero de óbitos em decorrência de complicações da doença foram confirmados 186 mortes. Estão recuperados da doença 19.928 pacientes.



A maior cidade do Noroeste Fluminense contava com 103.224 habitantes, segundo dados do último censo. O que significa cerca de 20% da população já tendo sido infectada pelo "novo coronavírus". No último dia 23, duas pacientes receberam alta do Posto de Urgência Covid-19 do município

