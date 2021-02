Ficam suspensos os cadastros virtuais disponibilizados através de formulários do google no site oficial da prefeitura. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 11:55 | Atualizado 25/02/2021 12:05

ITAPERUNA - A Nota Informativa da Atualização da Estratégia de Vacinação contra a Covid-19 de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi lançada na quarta-feira, 24. O documento tem o objetivo de informar sobre a nova estratégia para a vacinação devido a baixíssima quantidade de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e cumprindo a determinações da justiça, que incluiu a suspensão dos cadastros online.

De acordo com o documento, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ficam suspensos os cadastros virtuais disponibilizados através de formulários do google no site oficial da Prefeitura. Os idosos com 90 anos ou mais seguirão sendo cadastrados pelas equipes do Programa de Atenção Básica em suas residências ou poderão se apresentar pessoalmente nas UBSs do município a partir desta quinta-feira, 25 de fevereiro, das 9h às 14h. Também será solicitado ao gestor de cada instituição de saúde do município (pública ou privada) o fornecimento da relação de seus profissionais de saúde que atuam diretamente no atendimento de pacientes com covid-19 (ou suspeita da mesma) e que assim apresentam maior risco de fato de se contaminarem.



O documento também garante a disponibilidade da 2ª dose da vacina (CoronaVac ou AstraZeneca) para os munícipes que já receberam a 1ª dose. As datas e locais de vacinação contra covid-19 para os idosos de 90 anos ou mais serão oportunamente informadas pelo Departamento de Comunicação (DECOM) da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Já os profissionais de saúde serão atendidos na Sala de Imunização do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, mediante a comprovação de vínculo empregatício.



Através da Nota, a Secretaria de Saúde ainda informa que os novos calendários e definições de novos grupos populacionais a serem vacinados, assim como a informação da disponibilidade de novos lotes de vacina serão oportunamente informados, seguindo as determinações da Secretaria de Estado de Saúde /RJ e do Ministério da Saúde - Brasil.



A pasta ainda informa que nesta quinta-feira, 25, das 9 às 14h, acontecerá a vacinação contra Covid-19 dos idosos acima de 90 anos de idade em todas as UBS. O morador deve levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS.