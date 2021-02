Duas pessoas receberam alta do Posto de Urgência Covid-19, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 23/02/2021 11:24

ITAPERUNA - Duas pacientes tiveram alta médica, nesta terça-feira, 23, do Posto de Urgência Covid-19, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A luta vencida foi motivo de registro junto aos profissionais da saúde que também enfrentam esta batalha atuando diretamente no tratamento dos infectados pela doença.

Dados do último boletim epidemiológico comparados com o anterior divulgado no dia 19 apontam o aumento de nove óbitos provocados por complicações do "novo coronavírus". Subiu de 175 mortes para 184.



Ainda de acordo com o levantamento, o histórico de casos positivos é de 19.825 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até o dia 22 de fevereiro. Já se recuperaram da doença o total de 19.622. Surgiram 19 novos casos na cidade.