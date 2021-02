Imunização ocorre nos Postos de Saúde da Família (PSFs) nos bairros de Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/02/2021 09:00

ITALVA - Começou nesta sexta-feira (26/02) a imunização contra a Covid-19 dos idosos de 84 a 89 anos, em Italva, no Noroeste Fluminense. Para se vacinar os idosos deverão procurar os PSFs do seu bairro das 9h às 15h sendo necessária a apresentação do documento de identidade e a carteira municipal de saúde. A prefeitura informa que os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem entrar em contato com o telefone: 22 99777-9703. No bairro Morro Grande a vacinação acontecerá no espaço da terceira idade.

Município registrou desde o início da pandemia até o último dia 23, quinze óbitos; 892 infectados; 40 casos ativos da doença; 25 casos suspeitos. Estão recuperados 837 italvenses. Os bairros com mais infectados são Parque Industrial (11); Cimento (6) e Boa Vista (4). No último dia 22, mais um lote de vacinas contra a Covid-19 do Instituto Butantan chegou a Italva contendo 180 unidades que são destinada a segunda dose daqueles que receberam a imunização nos últimos lotes. O plano de vacinação municipal segue o seu cronograma.

Chegada do novo lote das doses do imunizante nesta semana. Foto: divulgação/PMI