O fato foi apresentado à 143ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 17:03

ITAPERUNA - Um jovem de 18 anos foi surpreendido com várias bhucas de maconha e pinos de cocaína, no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na tarde desta quinta-feira, 25. Policiais do 29° BPM que atuam nas equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo 1 e 2) da 1ª Cia foram à Rua Dr. Francisco do Nascimento verificar informação sobre pessoas que seriam ligadas ao tráfico de drogas indo para a parte alta do bairro desenterrar material entorpecente. No local, dois homens que estariam descendo a via pública, saindo de uma área de pasto, ao perceberem a presença dos militares empreenderam fuga. Um dos suspeitos foi alcançado sendo encontrado com ele uma sacola com grande quantidade de drogas. O fato foi apresentado à 143ª DP. A ocorrência está em andamento.



