Publicado 25/02/2021 11:30

Mais uma entrega de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica foi feita pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) nesta quarta-feira (24/02). Desta vez, foram doadas 4 mil plantas para os municípios de Cambuci (2 mil) e São José de Ubá (2 mil), no Noroeste Fluminense. Os municípios fazem parte da Região Hidrográfica do baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.Com essa ação, chega a 23 mil o número de mudas doadas pela CEDAE no Estado do Rio por meio do programa Replantando Vida este ano. Em Cambuci, as plantas serão usadas para a restauração florestal na microbacia do Valão da Onça. Já em São José de Ubá, elas serão plantadas para recuperação de áreas degradadas no Parque das Águas.Além de Cambuci e São José de Ubá, já foram contemplados este ano projetos de reflorestamento nos municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Laje do Muriaé, Pinheiral, Piraí, Queimados, Valença e Vassouras. Dentre as espécies doadas, destacam-se mudas de juçara, jabuticaba, pitanga, bacupari, bracatinga e jacarandá, entre outras.As plantas foram cultivadas nos sete viveiros florestais da Companhia, que conta com a mão de obra de apenados dos regimes semiaberto, aberto e liberdade condicional. Eles integram o programa Replantando Vida, fruto de convênio firmado entre a CEDAE e a Fundação Santa Cabrini (FSC).Em 2020, o programa distribuiu mais de 117 mil mudas de 121 espécies nativas da Mata Atlântica, que foram utilizadas em cerca de 80 projetos de restauração florestal em 34 municípios do Estado do Rio, além de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.Municípios e instituições interessadas em estabelecer parcerias para atividades de reflorestamento podem entrar em contato com a Companhia pelo e-mail [email protected]