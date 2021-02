Fato apresentado à 148ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 13:43

ITALVA - Mais de meio quilo de cocaína foram apreendidos na estrada vicinal que liga o município de Italva e o distrito São Pedro do Paraíso, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram ao local verificar informação sobre possíveis traficantes de Miracema e Santo Antônio de Pádua utilizando a passagem para o transporte de materiais entorpecentes. Dois suspeitos em uma motocicleta ao perceberem que seriam abordados fugiram pela estrada vicinal. O homem que estava na garupa arremessou 224 pinos, totalizando 520,72g de cloridrato de cocaína. A apreensão de material entorpecente foi registrada na 148ª DP.