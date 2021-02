O fato foi apresentado à 136ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 13:25

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um jovem de 22 anos e um adolescente de 16 foram surpreendidos com 1.800 pinos de cocaína em um veículo de aplicativo modelo Honda Civic, com placa do Rio de Janeiro, na altura de Campelo, na estrada que liga os municípios de Miracema a Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram ao local verificar informações sobre duas pessoas que levariam uma grande quantidade de material entorpecente para Miracema. Após revista no automóvel, os agentes encontraram a droga. O caso foi apresentado à 136ª DP. De acordo com a PM, o motorista de 39 anos prestou depoimento como testemunha e foi liberado. Já os passageiros foram autuados, sendo o rapaz por tráfico de drogas com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e o menor infrator por fato análogo a mesma tipificação. Ambos ficaram à disposição da Polícia Civil para que a autoridade policial concluísse as demais medidas necessárias relacionadas a prisão em flagrante e a apreensão do adolescente.