Mais de 3 mil pinos de cocaína apreendidos no interior de um carro, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/02/2021 17:19

MIRACEMA - Um condutor de 34 anos em um veículo Peugeot, cor prata, com placa do Rio de Janeiro, foi flagrado com 3.120 pinos de cocaína durante uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar realizada na entrada da cidade de Miracema, no Noroeste Fluminense. Agentes do 36° BPM que atuam no Serviço de Inteligência (P2) junto com as equipes de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 1ª e 3ª Cia e policiais civis da 137ª DP montaram um cerco policial na RJ-116 após informação sobre uma pessoa que teria buscado uma grande quantidade de material entorpecente no município de Santo Antônio de Pádua para abastecer o tráfico em Miracema. As equipes militares, coordenadas pelo comandante da 3ª Cia, junto com a Civil surpreenderam o carioca e durante revista no interior do automóvel a droga foi encontrada, no banco traseiro. O possível receptador do material, de 46 anos, que estava em uma Kombi com placa de Miracema, foi localizado. De acordo com levantamento de informações da Polícia ambos teriam se encontrado em Pádua. Três pessoas foram conduzidas à 137ª DP (Miracema) onde o fato está sendo registrado e apreciado pelo delegado Gesner Cesar Bruno.