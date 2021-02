Não precisa agendar previamente e é necessário levar o cartão de vacinas e cartão do SUS. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 27/02/2021 07:00

VARRE-SAI - Idosos acima de 80 anos que ainda não tenham sido imunizados contra a Covid-19, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, terão a oportunidade em uma ação realizada neste sábado (25/02). A Prefeitura por meio da da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estará intensificando a imunização que acontece das 8 às 16 horas, na sala de vacinas do Centro de Saúde Dr. Cícero Brugger de Oliveira Machado. Não precisa agendar previamente e é necessário levar o cartão de vacinas e cartão do SUS. Na última quinta-feira (25/02), o município recebeu 120 doses da vacina AstraZeneca/Oxford.



A coordenadora de Imunização, Sabrina Pirozzi, salientou a importância da adesão à vacinação. “É importante que os idosos tomem a vacina para que fiquem protegidos. Essa será a primeira dose para esse grupo. Na ocasião, será agendada a segunda dose”, disse.