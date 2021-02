Brasil tem 3% da população vacinada contra o coronavírus Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/02/2021 16:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para idosos de 89 a 80 anos: As doses serão aplicadas, de acordo com a data e a faixa etária do cronograma, das 7h às 16h, na Sala de Vacina, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro de Bom Jesus do Itabapoana – atrás do posto da Polícia Civil). O local também ofertará atendimento dentro do veículo (drive-thru), para agilizar a imunização. Agentes da Guarda Civil Municipal e do Serviço de Trânsito (Setrans) estarão na rua Philomena Cyrillo, prestando orientações aos condutores de veículos.



Aos idosos acamados ou impossibilitados de se locomover, uma equipe de imunização será disposta para atendimento domiciliar. Os responsáveis dos idosos podem entrar em contato com o Setor de Vacinação: (22) 3833-9652. Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar à equipe de imunização documento de identidade com foto e CPF. É recomendável ainda levar a carteira nacional do SUS. Se o paciente estiver com sintomas de febre, resfriado ou se teve Covid-19 há menos de 30 dias, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que seja vacinado em uma data posterior. Caso o idoso tenha uma patologia muito grave ou esteja em tratamento de câncer, é necessário apresentar também uma declaração médica.

Confira as datas:

1º e 2 de março (segunda e terça): 89 e 88 anos

3 e 4 de março (quarta e quinta): 87 e 86 anos

5 e 6 de março (sexta e sábado): 85 e 84 anos

8 e 9 de março (segunda e terça): 83 e 82 anos

10 e 11 de março (quarta e quinta): 81 e 80 anos