Doação da Secretaria Estadual de Educação. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/02/2021 12:00

PORCIÚNCULA - Equipamentos para proteção à transmissão do coronavírus foram recebidos pela Secretaria de Educação de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, um dos municípios do estado do Rio com baixo IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. O material foi encaminhado pela Secretaria Estadual de Educação já preparando a proteção no retorno às aulas presenciais, ainda sem data definida.



Para a proteção de alunos, funcionários e professores, o Estado encaminhou 3.480 máscaras cirúrgicas; 120 unidades de roupas de proteção descartáveis; 12 termômetros infravermelho sem contato e 200 testes rápidos para detecção de Covid-19.



O secretário Municipal de Educação, Eric Moraes, explica que o envio deste material minimiza os gastos da Prefeitura na prevenção ao coronavírus: “É uma ajuda importante da Secretaria de Estado. Os testes rápidos, inclusive, vão desafogar a Secretaria de Saúde”, afirmou enfatizando sobre a possibilidade de uso caso alunos ou funcionários apresentem sintomas após a volta às aulas presenciais.

Educação recebe equipamentos de proteção contra Covid-19. Foto: divulgação/PMP

