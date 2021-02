Neste sábado, 27, a OAB divulgou uma nota sobre o adiamento da prova. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/02/2021 12:33 | Atualizado 27/02/2021 14:49

A Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou um comunicado, neste sábado 27, em que suspende a realização das provas objetivas do XXXII Exame de Ordem Unificado. Ainda não existe uma nova data para a aplicação da Prova OAB. De acordo com o Conselho, a decisão de adiamento do exame - que seria aplicado inicialmente no dia 07 de março - se deu devido ao estudo de viabilidade feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora das provas da Ordem. De acordo com estudos mais recentes sobre a pandemia da Covid-19, existe uma elevação no número de casos e mortes pelos coronavírus, além do registro de novas variantes em circulação no país e do crescimento da taxa de ocupação de leitos de UTI. O presidente da OAB Felipe Santa Cruz, explicou, ainda, que a diretoria decidiu voltar ao regime de trabalho telepresencial e cancelar a sessão híbrida do Conselho, que será mantida virtualmente.



Em Itaperuna, a maior cidade do Noroeste do Rio, os candidatos ao Exame devem optar pelo local da realização das provas em outros municípios, sendo Campos dos Goytacazes, no Norte do estado - a cerca de 100km - o mais próximo. A expectativa para esta edição se mantém desde o início do ano passado quando ocorreu a anterior. São geralmente três oportunidades de ingresso para a advocacia abertas por ano. Grupos de itaperunenses viabilizavam a possibilidade do transporte para o dia da prova com empresas que atuam no ramo de excursões e viagens. O posicionamento da Diretoria estava prevista para o próximo dia 02, mas foi antecipado.

Leia o comunicado na íntegra:

A Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil comunica aos examinandos do XXXII Exame de Ordem Unificado (EOU) que está suspensa a realização da prova objetiva, inicialmente marcada para o dia 7 de março de 2021, sem data prevista para aplicação.



A decisão foi tomada com base no estudo de viabilidade feito pela Fundação Getulio Vargas em razão do agravamento covid-19 em todas as regiões do Brasil. Os dados mais recentes sobre a pandemia apontam para uma elevação no número de casos e mortes pelo coronavírus, além do registro de novas variantes em circulação no país e do crescimento taxa de ocupação de leitos de UTI.



Para tentar conter o avanço da pandemia, governadores e prefeitos estão tomado medidas restritivas para tentar reduzir os índices de contaminação pelo vírus, como decreto de lockdown e demais decisões, que inviabilizam a realização da prova nas cidades polo de aplicação.



A Diretoria ressalta que no momento a prioridade é garantir a segurança sanitária plena de todos os examinandos e profissionais envolvidos no Exame de Ordem e de cumprir o compromisso constitucional de assegurar os preceitos fundamentais de direito à saúde e à vida.



Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil