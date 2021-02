OAB disponibilizou pontos de vacinação contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 21:11

Rio - O presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (Caarj), Ricardo Menezes, se reuniu nesta segunda-feira com o secretário estadual de saúde, Carlos Alberto Chaves, e colocou à disposição do governo do Estado, após acerto com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ), Luciano Bandeira, os 286 pontos de atendimento que a entidade oferece aos advogados e advogadas para servirem como postos de vacinação contra a covid-19.



"O momento é de somarmos esforços em prol da saúde de todos. Além das instalações, já temos experiência em campanhas do tipo, afinal, todos os anos a Caarj vacina cerca de 20 mil advogados e advogadas contra a H1N1, em parceria com o Instituto Butantan. O momento é de ajudar", explicou Ricardo Menezes.



O secretário Carlos Alberto Chaves agradeceu a solidariedade manifestada pelos advogados neste momento delicado que vive, sobretudo, o Estado do Rio.



"Gostaria de agradecer a OAB e a Caarj na pessoa do doutor Ricardo Menezes porque agora é o momento de união de todos os cariocas e fluminenses para conseguirmos vencer esta pandemia. E esta ajuda da OAB, que também está presente em todo o estado, será fundamental para alcançarmos nosso objetivo", disse Chaves.