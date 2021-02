Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia foram à Avenida Governador Roberto Silveira verificar informação sobre um furto no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. . Foto: reprodução

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um homem de 39 anos - já conhecido da Polícia por suposta participação em outros crimes - foi preso em flagrante por roubo a estabelecimento comercial, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, nesta sexta-feira, 26. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia foram à Avenida Governador Roberto Silveira verificar informação sobre um furto. No local estava o subtenente PM Claudinei Dias (de folga) que monitorou o homem desde a Rua 21 de Abril quando percebeu o envolvido correndo, e a movimentação de populares nas proximidades, permanecendo então em vigilância para evitar a fuga do suspeito até a chegada da guarnição para dar voz de prisão.

A vítima, de 63 anos, comunicou que o detido havia furtado seu estabelecimento comercial subtraindo R$ 150 do caixa e contou que ao perceber o crime eles entraram em luta corporal conseguindo recuperar R$ 50. Ainda de acordo com o comerciante, em seguida, o envolvido se evadiu da loja deixando cair mais R$ 50. O dinheiro restante teria sido abandonado durante a fuga. Os militares ao serem acionados imediatamente foram ao local e prenderam o envolvido conduzindo as partes à 144ª DP onde o suspeito foi autuado com base no artigo 157 do Código Penal ficando preso à disposição da Polícia Civil para posterior apresentação a audiência de custódia antes de possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional. O preso bonjesuense já teria passagem por furto, roubo, posse e uso de drogas, estupro de vulnerável, resistência, ameaça, lesão corporal, injúria e perturbação do sossego ou trabalho. Continua após vídeo.

