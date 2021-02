Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto) até verde (risco muito baixo). Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 27/02/2021 11:20

A 19ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que a situação da pandemia evoluiu para risco alto (vermelho) no Noroeste Fluminense. A análise compara a semana epidemiológica 06 (de 7 a 13 de fevereiro) com a 04 (de 24 a 30 de janeiro) de 2021. No geral, o Estado do Rio se mantém em bandeira amarela sendo este registro em sete regiões do Estado do Rio de Janeiro: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II, Serrana, Baixada Litorânea e Norte. A Centro-Sul permanece em bandeira laranja (moderado).



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).