Vídeo: Criminosos armados rendem e roubam armas de seguranças de escolta armada

Rio - Criminosos fortemente armados renderam e roubaram as armas de seguranças de uma escolta armada em uma rua de Ramos, na Zona Norte, na tarde desta sexta-feira. O caso aconteceu por volta das 12h40 e foi registrado por uma câmera de vigilância da rua.

O vídeo mostra os criminosos chegando em um Nissan e parando em frente ao veículo dos seguranças, que está estacionado na calçada da Estrada do Engenho da Pedra, próximo da Avenida Brasil. O bandido no banco do carona do motorista aponta um fuzil para os trabalhadores e sai do carro.

Um vigilante que estava embaixo de uma árvore vai na direção do assaltante, rendido. Ele tem a pistola roubada. Outro criminoso sai do carro e rende os outros seguranças, que entregam suas armas. Em seguida os bandidos fogem.

Policiais militares do 22º BPM (Maré) foram acionados para a ocorrência e o caso registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Procurada, a assessoria da PM disse, às 14h51, que não tinha até o momento registro do fato. Já a Polícia Civil ainda não respondeu à reportagem.