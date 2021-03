Arthur é grande promessa do Fluminense Daniel Perpétuo/Fluminense

De olho na Libertadores, o Fluminense começa a temporada nesta quinta-feira (4) às 21h, contra o Resende, com uma equipe sub-23. Entre os relacionados está Arthur, que pode fazer história se sair do banco e entrar em campo. Como completou 16 anos na semana passada, o meia pode se tornar o jogador mais jovem a vestir a camisa tricolor no futebol moderno.



Atualmente, esse recorde pertence a um companheiro de grupo: Miguel, que será titular na estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. O jovem entrou em campo pela primeira vez em 2019, quando tinha 16 anos e 71 dias, no jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.



O recorde diz respeito ao futebol moderno, a partir da década de 30, porque não há muitos registros dos primeiros anos. E, segundo historiadores do clube, jovens de 15 e 16 anos podiam ter feito parte de alguns times no início.



Arthur é considerado um dos grandes nomes da chamada "Geração dos Sonhos", que conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17 no ano passado, e foi vice-campeã da Copa do Brasil e da Supercopa da categoria.