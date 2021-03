Marcos Paulo Divulgação

Rio - O Fluminense não poderá contar com o atacante Marcos Paulo em sua estreia no Campeonato Carioca, nesta quinta-feira, às 21h, contra o Resende, no Maracanã. Apesar de ter participado de um jogo-treino na última semana, o jogador não estará à disposição de Roger Machado.

Marcos Paulo já assinou pré-contrato com o Atlético de Madrid e não vem sendo relacionado pela equipe tricolor há aproximadamente um mês. Recentemente, o presidente Mário Bittencourt revelou que há uma negociação em andamento para que o atacante entre em campo durante este período, desde que o Atlético ofereça um percentual de vitrine ao Fluminense.

Sem Marcos Paulo, os jovens Gabriel Teixeira e Kayky podem ganhar uma chance na equipe titular.

