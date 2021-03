Rio de Janeiro

Rodoviários de Niterói e São Gonçalo podem entrar em greve em abril

Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) volta a negociar com as empresas de ônibus no próximo mês. Trabalhadores pedem cesta básica e aumento de 4%

