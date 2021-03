Wellington Divulgação

Publicado 05/03/2021 16:21

Rio - O volante Wellington, de 30 anos, é o novo reforço do Fluminense para 2021. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, o jogador já assinou com o clube das Laranjeiras e teve seu nome publicado no BID da CBF.

Wellington é a terceira contratação do Fluminense para a temporada. Antes, o já havia fechado com o zagueiro Rafael Ribeiro, do Náutico, que chega por empréstimo, e o lateral Samuel Xavier, que estava no Ceará.

No futebol carioca, Wellington teve uma passagem muito criticada pelo Vasco entre 2017 e 2018. Ele estava sem clube desde o fim de seu contrato com o Athletico-PR e chega sem custos ao Fluminense.