Caio Paulista Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 16:20

Rio - Após alguns dias de indecisão, o atacante Caio Paulista teve o seu contrato renovado com o Fluminense. Revelado pelo próprio tricolor, o jogador, de 22 anos, retornou às Laranjeiras em 2020 por um contrato de empréstimo. Bastante utilizado por Marcão e Odair Hellmann, o atleta acabou permanecendo após aval de Roger Machado, novo treinador do clube carioca.

"Me sinto muito feliz, porque é um clube que eu sempre me identifiquei. Passei aqui pela base e sempre tive o sonho de voltar. Hoje posso estar aqui nesse clube maravilhoso, graças a Deus pude renovar o meu contrato e dar seguimento no trabalho. Que 2021 seja ainda melhor que 2020", afirmou em entrevista à FluTV.

Publicidade

Caio Paulista chegou ao Fluminense no começo de 2020 depois de passagem pelo Avaí. O atacante nunca caiu nas graças dos torcedores, porém, sempre foi considerado um jogador útil no elenco, tanto por Odair Hellmann, quanto por Marcão.



Publicidade

Considerado um 12º jogador do time do Fluminense, mesmo sem ser titular, Caio Paulista atuou em 32 partidas do Tricolor Carioca na temporada. Ele marcou três gols, todos decisivos. O gol da vitória contra o Internacional, no Beira-Rio, o único gol no empate contra o Atlético-MG, no Mineirão, e o do empate contra o Coritiba, no Paraná.