Por O Dia

Publicado 04/03/2021 13:48

Rio - Reforços do Fluminense para 2021, o lateral-direito Samuel Xavier e o volante Wellington devem ser apresentados pelo Tricolor na próxima semana. De acordo com informações da Rádio Globo, o ex-jogador do Athletico-PR já assinou um contrato de dois anos com o Tricolor.

Além deles, o Fluminense fechou a contratação de Rafael Ribeiro, zagueiro que estava no Náutico, e tem 25 anos. O volante Wellington estava no Athletico-PR e o lateral-direito Samuel Xavier defendeu o Ceará. Os dois jogadores têm 30 anos.

O Tricolor ainda busca outras contratações. O zagueiro do Goiás, David Duarte, de 26 anos, foi ventilado no clube carioca, porém, o Esmeraldino não deverá negociar o defensor com nenhum clube do futebol brasileiro, antes do fim do seu contrato que acontece no meio de 2021. Além dele, outro nome que o Fluminense sondou é o atacante Willian Bigode, que defende o Palmeiras.



O Fluminense analisa a contratação de três reforços para finalizar o elenco para o começo da temporada. As posições de meia e atacante são consideradas as mais urgentes para o Tricolor contratar. O clube carioca observa o mercado sul-americano de olho em oportunidades de se reforçar.