Recompensa por miliciano Divulgação / Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 07:13 | Atualizado 28/01/2021 07:54

Rio - A Polícia Civil faz, nesta quinta-feira (28), uma operação para cumprir 28 mandados de busca e apreensão contra investigados por participação na maior organização criminosa do Estado, a milícia comandada por Wellington da Silva Braga, o Ecko ou Didi.

A operação é coordenada pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) e conta com o apoio de várias delegacias especializadas. Equipes cumprem mandados em Santa Cruz, Campo Grande, Paciência, na Zona Oeste do Rio; em Seropédica e Mesquita, na Baixada Fluminense; e Paty do Alferes, interior do estado.

Publicidade

As diligências fazem parte de investigações a respeito de uma célula da organização criminosa que faz o controle armado de todo perímetro dominado pela milícia.

Os mandados foram expedidos pela Vara Especializada no combate do crime organizado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nenhuma identidade será revelada para não atrapalhar as investigações.



Publicidade

Wellington da Silva Braga é considerado como um dos criminosos mais procurado do Rio. Contra ele há mandados de prisão por diversos crime. O Disque Denúncia oferece recompensa por informações que levem ao paradeiro do criminoso. Ele controla a maior milícia do Estado, a Liga da Justiça, conhecida atualmente como 'Bonde do Ecko'.