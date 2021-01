Grupo de milicianos são flagrados na Gardênia Azul, Zona Oeste Reprodução/Twitter

Rio - Câmera de segurança de um estabelecimento na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, flagrou uma 'tropa' de milicianos retornando para a região na última quinta-feira (7), por volta das 22h43. Nas imagens, pelo menos nove homens encapuzados aparecem segurando armamento pesado enquanto moradores da localidade caminham pela rua. Também é possível observar crianças passando entre os milicianos armados.



MILÍCIA VOLTA A OCUPAR A GARDÊNIA AZUL



Nas redes sociais, moradores alegam que o grupo de milicianos está no comando da região há anos e cobraram a presença da Polícia Militar no local. Os moradores relataram também, por meio das redes sociais, que as cenas se tratam de um início de confronto que pode surgir a qualquer momento entre a Tropa do Ecko e um grupo de milicianos que já atua na Gardênia Azul.S

A Polícia Militar informou que não houve ocorrência envolvendo a situação relatada a cargo do 18º BPM (Jacarepaguá) na data e local citados. "O patrulhamento ostensivo do 18ºBPM segue atuando de forma atenta em toda sua área de policiamento", finaliza a nota. Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO/IE), que identificou alguns integrantes da milícia que atua na Gardênia Azul.

Bonde do Ecko na mira da polícia

O bonde do Ecko, antiga Liga da Justiça, liderado por Wellington da Silva Braga, o Ecko, o miliciano mais procurado do estado, vem tentando expandir o seu território na Baixada Fluminense, Região Metropolitana e Zona Oeste há quatro anos. Wellington seria o 'cabeça' da tropa e está foragido. O Disque Denúncia oferece R$ 10 mil por informações que levem a seu paradeiro.

Moradores da Gardênia Azul e da Cidade de Deus relataram nas redes sociais, na madrugada do dia 3 de dezembro, o reforço policial nas comunidades devido a uma denúncia de confronto entre a milícia e o tráfico.

Segundo relatos dos moradores, o Bonde do Ecko teria tentado dar um golpe nos antigos milicianos da Gardênia Azul e ameaçado invadir a Cidade de Deus.