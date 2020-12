Policiamento é reforçado na Cidade de Deus e na Gardênia Azul após denúncia de invasão Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 11:32 | Atualizado 03/12/2020 12:10

Rio - Moradores da Gardênia Azul e da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, relataram nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, o reforço policial nas comunidades devido a uma denúncia de confronto entre a milícia e o tráfico

Segundo relatos dos moradores, o Bonde do Ecko teria tentado dar um golpe nos antigos milicianos da Gardênia Azul e ameaçado invadir a Cidade de Deus.

Segundo informações de moradores o miliciano Ecko de Santa Cruz teria tomado o controle da favela da GARDENIA Azul em Jacarepaguá e ameaçado invadir a Cidade de Deus, nesse momento a tropa do Choque está na GARDENIA com 2 veículos blindados. — Rj Informe News Oficial (@RjInformeNews) December 3, 2020

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes estão no local para estabilizar a região. Segundo a PM, Policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuaram e equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) seguem presentes nas localidades. Até o momento, sem registro de ocorrências durante as ações de reforço.

A @PMERJ reforça o policiamento na Gardênia Azul e nas imediações da Comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, visando estabilizar a região após informações sobre um possível conflito entre grupos criminosos rivais em disputa territorial.#EstamosNasRuas #ServireProteger — @pmerj (@PMERJ) December 3, 2020

Em vídeo, moradores registraram a entrada de dois caveirões na Gardênia Azul. Os veículos blindados circulam nas ruas das comunidades e algumas viaturas estão localizadas em pontos estratégicos.

2 Caveirão na GARDENIA azul pic.twitter.com/T5t8q1xPSe — FAVELA CAIU NO FACE (@FavelacaiunoF) December 3, 2020 Com a chegada dos blindados, contas do Twitter que noticiam acontecimentos nas comunidades pediram que os moradores tenham atenção e cuidado. Bairro da Gardenia Azul zona este do Rio



2 Caveirão chegando! ..



Cuidado morador pic.twitter.com/dQA2wiScga — FAVELA CAIU NO FACE (@FavelacaiunoF) December 3, 2020

Bairro da Gardenia Azul zona este do Rio pic.twitter.com/uPimphsCFW — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) December 3, 2020 Nas redes sociais, os moradores pediram proteção. Nas redes sociais, os moradores pediram proteção.

