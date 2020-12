Por O Dia

Publicado 08/12/2020 14:19 | Atualizado 08/12/2020 14:35

Pessanha já foi do Batalhão de Operações Especial (Bope) e atualmente estava lotado no 41º BPM (São Gonçalo). Segundo investigações, ele comandava a segurança do grupo paramilitar.“Por ter essa expertise, no que se refere a ações táticas, ele orientava os membros da milícia de como se portar no manuseio de arma de fogo na condução do dia a dia e nas cobranças que eram realizadas armadas naquela região”, explica o delegado William Penna, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).Segundo as investigações, o policial militar usou um fuzil para intimidar uma vítima e exigir pagamento de R$ 50 mil e a entrega de quatro imóveis que eram usados por ele. Caso contrário, a vítima e seus familiares seriam assassinados.Em depoimento, a testemunha contou que realizou duas transferências bancárias para a conta pessoal do policial, uma no valor de R$ 15 mil e outra no valor de R$ 9mil.Ao todo, nove pessoas foram denunciadas. Sete pessoas foram presas. Além do policial militar, os agentes conseguiram prender Tailon de Alcântara Pereira, apontado como o chefe da milícia.Tailon é filho de um ex-policial militar citado na CPI das Milícias em 2008, expulso da polícia em 2008 e que está preso. Ele foi localizado em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes. Ele assumiu à frente da milícia depois da prisão do pai.De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, além da prática habitual da milícia, como cobrança de taxas e exploração de venda de gás, internet e TV a cabo, o grupo é responsável pela construção imobiliária ilegal naquela região.