Maricá

Família procura Cão desaparecido em Itaipuaçu

O cão Beethoven está realizando um tratamento e necessita utilizar medicamentos diariamente! Se você souber o paradeiro do cachorro, favor entrar em contato com o número (21) 98285-3224 ou entre em contato com a redação do Jornal O DIA Maricá (21) 98560-6377.

Publicado há 1 dia