Wellington Silva Lucas Mercon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 10:54

Rio - Na última segunda-feira, o treinamento do Fluminense contou com uma novidade. Afastado das últimas atividades do clube carioca, o atacante Wellington Silva participou do treino ao lado dos seus companheiros, sem qualquer impedimento.

O jovem, de 28 anos, não joga pelo Fluminense desde a vitória no clássico contra o Botafogo. Após marcar, o jogador desabafou sobre as críticas que vinha recebendo e falou sobre uma proposta que recebeu do futebol japonês.

Publicidade

Havia a possibilidade de Wellington Silva não retornar mais para o Fluminense e deixar o clube carioca imediatamente. Porém, isso não aconteceu. O jogador tem contrato com o Tricolor até o meio do ano.



Publicidade

Em sua terceira passagem pelo Fluminense, Wellington Silva tem alternado bons e maus momentos. Ao todo, ele atuou pelo Tricolor em 36 partidas na temporada e marcou seis vezes.