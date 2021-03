Fluminense busca o troféu do Carioca que não conquista desde 2012 Divulgação/Twitter Maracanã

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 16:04

A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) divulgou uma mudança de horário na véspera da partida de estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, contra o Resende. O duelo, que continua sendo no Maracanã nesta quinta-feira (4), passou para as 21h.



Inicialmente marcado para as 18 horas, o jogo teve a mudança do horário a pedido da TV Record, detentora dos direitos de transmissão para a TV aberta, e do canal responsável por cuidar da transmissão paga. A partida segue sendo exclusiva do pay per view.



Publicidade

Segundo o site 'Uol' a mudança foi pedida para que seja criado um padrão de horário para os jogos.