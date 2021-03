Cartolouco é anunciado como reforço do Resende para o Carioca Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 14:13 | Atualizado 03/03/2021 14:38

Jornalista e ex-participante de 'A Fazenda', Cartolouco, de 25 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (3) como nova contratação do Resende Futebol Clube. "Cartolouco é do Resende. O atleta já está na Pelé Academia, onde assinou contrato e se juntou ao elenco do Gigante do Vale, que estreia amanhã, no #Cariocão2021! Seja bem-vindo, Cartolouco", escreveu o perfil oficial do clube ao anunciar o ex-Globo em seu elenco.