Bruno Gagliasso Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 19:22 | Atualizado 05/03/2021 19:23

A saída da Globo ainda é um assunto que mexe com Bruno Gagliasso. O ator, que não teve o contrato com a emissora renovado no final de 2019, disse que a saída da empresa aconteceu em um momento certo, já que queria ter mais tempo para ser empreendedor, pai, marido e um ser humano ligado às causas ambientais. Ele também falou sobre o vínculo com a Netflix, firmado logo depois de deixar a casa, onde trabalhou por 18 anos

"A Netflix me traz a possibilidade do novo. Eu sou um ator que fez de tudo em novelas, e elas sempre terão um lugar especial no meu coração. Só que, nesse momento, meus olhos brilham por outras coisas", revelou Gagliasso à Revista 29Horas. Bruno tem dois projetos confirmados na streaming; uma série nacional de oito episódios, baseada no argumento de uma trama que ele mesmo escreveu, e uma coprodução internacional ainda em segredo.