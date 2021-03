Leonardo e Passim Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 14:43

Leonardo usou as redes sociais nesta sexta-feira (5) para lamentar a perda de seu assessor e amigo, Milton Rodrigues, conhecido como Passim, que morreu ontem, após ser vítima de um disparo acidental de arma de fogo na Fazenda Talismã, propriedade do sertanejo localizada em Jussara, no noroeste de Goiás.

"Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas. Assim, minha segunda voz da vida! O cara mais adorado e amado que conheço, estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus, meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos, a esposa Vânia e os filhos Hugo e Igor que ele tanto amava, os irmãos, ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia", escreveu o cantor no Instagram.

Passim trabalhava no meio artístico há 30 anos. A assessoria de imprensa de Leonardo informou que a morte foi acidental. Segundo a Polícia-Técnico Científica (PTC), a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e a Polícia Civil vai apurar o caso. A assessoria da PTC informou ainda que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia.