Passim e Leonardo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 06:21 | Atualizado 05/03/2021 06:25

Milton Rodrigues, assessor do cantor Leonardo, morreu na noite da última quinta-feira (4), atingido por um disparo de arma de fogo na fazenda Talismã, de propriedade do artista, localizada em Jussara, no noroeste do estado de Goiás. Passim, como era conhecido, trabalhava no meio artístico há 30 anos.



A assessoria de imprensa do cantor informou que a morte foi acidental. Segundo a Polícia-Técnico Científica (PTC), a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e a Polícia Civil vai apurar o caso.



A assessoria da PTC informou ainda que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia. As informações são do G1.

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou vídeo com Passim em sua rede social e disse que "não dá para acreditar" na perda do amigo. Virginia Fonseca, noiva de Zé Felipe, postou uma imagem de luto na rede social e lamentou a morte de Passim. "Infelizmente perdemos uma pessoa muito especial para nós. Que Deus conforte a família. Vamos sentir sua falta Passim", escreveu.