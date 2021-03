Edson, da dupla com Hudson Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 06:09

O sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, está internado no Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, por conta de complicações da Covid-19. Segundo pessoas próximas, ele começou com os sintomas leves da doença e recebeu tratamento em casa. Porém, com a evolução do quadro, Edson procurou o hospital e segue internado, sem previsão de alta. O quadro do cantor é estável.