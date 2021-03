Marcos Paulo tem mais seis meses de Fluminense Lucas Merçon/FLUMINENSE

Publicado 03/03/2021 17:42

Sem o elenco principal na estreia do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira às 21h no Maracanã, o torcedor do Fluminense poderá acompanhar nas primeiras rodadas muitas promessas da base. Comandada pelo auxiliar Ailton Ferraz, a equipe sub-23 tricolor está escalada para a primeira partida da temporada 2021 com muitos jovens e alguns reforços dos profissionais. Mas Paulo Henrique Ganso, por questões físicas, segue fora.

Uma dúvida é Marcos Paulo, que tende a ser titular, mas depende de um acordo entre Fluminense e Atlético de Madrid, para onde irá no meio do ano. Destaque do sub-17, Kayky pode entrar em seu lugar. Quem estão garantidos são John Kennedy e Samuel no ataque tricolor e, no meio, o jovem Miguel terá a esperada sequência de jogos após poucas chances nos profissionais.



No gol, Marcos Felipe se colocou à disposição para jogar e manter ritmo para o possível confronto contra o Ayacucho pela pré-Libertadores na próxima semana. Entretanto, o técnico Roger Machado preferiu deixá-lo fora dessa primeira partida.



A provável escalação de Ailton Ferraz será: Pedro Rangel, Daniel Bolt, Luan Freitas, Frazan e Raí; André, Caio Vinícius e Miguel; Marcos Paulo (Kayky), Samuel e John Kennedy.