O Fluminense encaminhou a renovação de contrato de Yago Felipe por mais uma temporada. O atual vínculo do meia com o Tricolor vai até dezembro de 2021, mas a diretoria, diante das boas atuações do jogador na última temporada, entendeu que deveria estender o compromisso por mais um ano (até dezembro de 2022).

Yago Felipe chegou ao Fluminense no começo de 2020, após se destacar com a camisa do Goiás, clube que defendeu por empréstimo, pois pertencia ao Vitória. Em sua primeira temporada pelo Tricolor carioca, o meia se destacou, fez 47 partidas, marcou três gols e terminou o ano em alta nas Laranjeiras.

Com 26 anos, Yago começou nas categorias de base do Flamengo, no Sub-15, mas não foi aproveitado e rodou por vários clubes: passou pelo Sub-16 e Sub-17 do Botafogo, Sub-17 do Espanyol, da Espanha, e Figueirense, onde fez quatro temporadas seguidas pelo time profissional.