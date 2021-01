Hudson LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 11/01/2021 16:16

Rio - Apesar da vontade das duas partes, a permanência de Hudson no Fluminense para a próxima temporada ainda não é garantida. De acordo com informações do NETFLU, o acerto da renovação contratual depende de outras partes e o staff do atleta entende que o Tricolor seria um destino ainda mais interessante caso o clube conquiste uma vaga para a Copa Libertadores.

Segundo apurado pelo portal, a não classificação dificultaria, mas não significa uma saída definitiva do jogador. Vale ressaltar que Hudson pertence ao São Paulo e tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2021.