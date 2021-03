Com Mylena Ciribelli, Record estreia transmissão do Carioca 2021 Divulgação

Por João Campos e Lucas Oliveira

Publicado 04/03/2021 14:18 | Atualizado 04/03/2021 14:28

Rio - O Campeonato Carioca é da Record TV. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e os clubes que disputam a Série A do Estadual aceitaram a proposta e assinaram o contrato de dois anos pela cessão dos direitos em TV aberta no fim de fevereiro. Na última terça-feira, a estreia do Flamengo na competição fez a emissora dobrar a sua audiência no Rio de Janeiro.

Em entrevista exclusiva ao Dia, a apresentadora Mylena Ciribelli festejou o casamento entre a FERJ e Record TV e comentou sobre a sensação de transmitir o Campeonato Carioca

"Estamos todos muito animados, esperando que seja bem duradouro e que traga a possibilidade de muitos outros eventos. A equipe toda está super empenhada para que a gente faça um trabalho bonito e que realmente repercuta da melhor maneira possível", prosseguiu.

Mylena Ciribelli, Lucas Pereira, Ricardo Rocha e Guttemberg Fonseca durante transmissão do Carioca 2021 Divulgação



"Posso dizer que dei o meu melhor e caprichei porque estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, de fazer a abertura, o intervalo e de trabalhar com profissionais tão gabaritados, como o Lucas Pereira, que considero um dos melhores narradores que temos no Brasil, o Ricardo Rocha, que é tetracampeão, que tem uma história incrível e que passa toda a experiência dele de uma forma tão tranquila, tão simples, se expressando muito bem. E temos também o Guttemberg Fonseca, que conheci agora e que estou muito contente de ver como ele é um profissional tão rico de informações, está sempre contando uma novidade, descobrindo coisas, sempre bem antenado com tudo que está acontecendo. Fico muito feliz de fazer parte dessa equipe, e todos somos protagonistas nesse momento do campeonato".