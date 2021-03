Marllon quando ainda atuava pelo Corinthians Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Por Lucas Mazzini e Venê Casagrande

Publicado 05/03/2021 16:11 | Atualizado 05/03/2021 16:16

Para disputar a Séria A 2021, o Cuiabá segue reforçando o time. A bola da vez é o zagueiro Marllon, que pertencia ao Corinthians, mas disputou a temporada 2020 pelo Cruzeiro, também na Série B. O jogador tem passagens por Flamengo, Ponte Preta e Atlético-Go.

O contrato com Marllon é de compra definitiva e vai até dezembro de 2022 e tem multa de R$ 5 milhões. O jogador chega sem custos, tendo em vista que o contrato com o Corinthians foi rescindido recentemente.

Sem contar com Marllon, até o momento, o clube já acertou cinco novos jogadores para a temporada, entre eles, o goleiro Walter, também ex-Corinthians. O auriverde da baixada ainda negocia com o lateral do Flamengo, João Lucas e com Camilo, volante do Lyon, da França.

O Cuiabá ainda é um jovem time, tem apenas 19 anos. Mas desde sua criação, tem crescido de produção e já foi campeão estadual 9 vezes. Agora, chega para disputar a divisão principal do Brasileirão pela primeira vez.