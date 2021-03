Leonardo Gil Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/03/2021 16:50

Rio - Contratado pelo Vasco durante a disputa do Campeonato Brasileiro, o meia argentino naturalizado chileno, Leonardo Gil está perto de se despedir do clube carioca. De acordo com informações do canal "TyC Sports", o atleta já tem um acordo para defender o Colo Colo e deverá rescindir em breve com o Cruzmaltino.

Léo Gil chegou ao Vasco na metade da temporada passada e tem contrato de empréstimo com o Cruzmaltino até o meio do ano. Ele entrou em campo em 23 jogos e não fez nenhum gol com a camisa do clube carioca.



O jogador fez carreira no futebol argentino, defendendo as equipes do CAI Patagônia, Olimpo, Estudiantes, Talleres e Rosário Central. Antes de chegar ao Vasco, ele atuou pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita, que é o clube responsável pelos seus direitos.