Publicado 05/03/2021 16:35 | Atualizado 05/03/2021 16:38

Rio - Durante a reunião anual da IFAB, órgão que regula a as regras do futebol, que aconteceu nesta sexta, ficou decidido que a regra sobre a mão na bola será alterada. As novas medidas começam a valer a partir de 1º de julho deste ano.

A maior mudança é em relação ao toque acidental na mão ou no braço que leva um companheiro de equipe a marcar um gol ou a ter a oportunidade de fazer um gol. Isto não será mais considerado uma infração.



Os membros que fazem parte do órgão confirmaram que nem todo toque no braço ou na mão de um jogador com a bola pode ser considerado uma infração.

"Em termos do critério da mão ou do braço tornar o corpo de um jogador 'anormalmente maior', foi confirmado que os árbitros devem continuar a usar seu julgamento para determinar a validade da posição da mão ou do braço em relação ao movimento do jogador naquela situação específica", disse em nota a IFAB.

Desta forma, é uma infração de mão na bola se um jogador:

Tocar a bola deliberadamente com a mão ou braço, por exemplo, movendo a mão ou o braço em direção à bola;

Tocar a bola com a mão ou com o braço quando isso torna seu corpo anormalmente maior. Considera-se que um jogador deixou seu corpo anormalmente maior quando a posição de sua mão ou braço não é uma consequência do movimento corporal do jogador para aquela situação específica. Por ter sua mão ou braço em tal posição, o jogador corre o risco de sua mão ou braço ser atingido pela bola e ser penalizado;

Marcar um gol diretamente da mão ou do braço, mesmo que acidental, inclusive pelo goleiro;

Marcar um gol imediatamente após a bola tocar sua mão ou seu braço, mesmo que acidentalmente.