Globo 'adianta' R$ 30 milhões ao Botafogo em troca de apoio contra a Ferj no Carioca

Rio - A TV Globo entrou em acordo com o Botafogo por apoio contra a Ferj pelo Campeonato Carioca. Além do Glorioso receber R$ 15 milhões extras pela rescisão dos direitos de transmissão, terá direito a adiantar mais R$ 29,6 milhões em cotas pelos direitos do Brasileiro. A informação é do "UOL".

O Botafogo passará a considerar a divida pelo Carioca que iria até 2024, algo em torno de R$ 80 milhões, como quitada. Além disse, apoiará a emissora em ações judiciais contra a Ferj no futuro.

Além disso, o Botafogo ainda terá uma garantia para fazer uma cessão de crédito bancário usando as cotas dos Brasileirões de 2020 e 2021, podendo levantar mais de R$ 9,6 milhões em adiantamentos.