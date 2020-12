Botafogo Divulgação

Rio - Apesar da má fase dentro de campo, tendo que lutar pela sobrevivência na série A, o Botafogo teve boa notícia. Um acordo judicial garantindo os pagamentos dos salários em diz até março do ano que vem. Apesar do combinado terminar em dezembro, o Glorioso tem dinheiro em caixa para realizar a compensação por mais tempo.

Em outubro, o Ministério Público do Trabalho e do Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (Sindeclubes) realizaram com validade até o fim deste ano com o Botafogo na 75ª Vara do Trabalho do Rio. O objetivo era destinar os recursos de direitos de transmissão e da CBF, como premiações no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ao pagamento de salários de jogadores e funcionários.

Segundo informações do site "ge.com", a decisão da justiça pode ser estendida por mais dois anos, caso, em 2021 o clube atrase dois meses de pagamentos. Este prazo tem como objetivo evitar três meses de atrasos, o que deixaria com que os jogadores pudessem pedir rescisão contratual indireta judicialmente.

Hoje, o Botafogo tem aproximadamente R$ 16,5 milhões em uma conta específica para salários, assegurando, assim, o pagamento até março. Portanto, o clube garante que os atrasos não vão acontecer até o fim do Campeonato Brasileiro.