Publicado 04/03/2021 16:25

Rio - O Vasco da Gama estreou com derrota no Campeonato Carioca, na última quarta-feira. Com a garotada em campo, a equipe foi superada em São Januário pela Portuguesa por 1 a 0. A diretoria do clube segue em busca de reforços para a sequência do estadual e a disputa da Série B, e um dos nomes cogitados é o do atacante Vitor Leque, do Atlético-GO.

De acordo com o jornal goiano 'O Hoje', o Vasco já fez uma proposta de empréstimo pelo jogador de 20 anos. Ainda segundo o periódico, Vitor Leque também é observado por Cruzeiro e Corinthians, e a decisão sobre o futuro do atleta está nas mãos da diretoria do Dragão. Pelo clube, o atacante jogou oito partidas no último Brasileirão e marcou dois gols.