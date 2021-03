Jorge Salgado se compromete a zerar as dívidas com jogadores e funcionários até abril Divulgação

Publicado 04/03/2021 20:45

Rio - O Vasco tem o prazo de três dias para pagar uma dívida milionária por refeições para empresas com sede em São Januário. Sob pena de penhora, a decisão foi feita pela juíza Sylvia Therezinha Hausen de Area Leão, da 44ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). De acordo com o portal 'Esporte News Mundo', o valor chega a R$ 1.661.507,15.

“Cite-se por Oficial de Justiça a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829 do CPC), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a ser cumprida pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (artigo 829, § 1º do CPC)”, impôs a juíza.



Em junho de 2018, o Vasco firmou contrato com estas empresas para fornecimento de refeições para o clube. As empresas se pronunciaram em juízo: “Após inúmeras reuniões, promessas de quitação, comunicados, telefonemas, verificou que não estava presente o interesse de pagamento, apenas um conjunto de atos procrastinatórios”. Nos últimos meses, o Vasco também já foi alvo de cobranças de empresas por não pagamento de areia lavada, vitaminas, suplementos e medalhas.