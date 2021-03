Ygor Catatau Rafael Ribeiro/Vasco/Divulgação

Publicado 04/03/2021 21:15

Rio - Contratado em 2020 pelo Vasco junto ao Madureira por empréstimo, o atacante Ygor Catatau está de saída do Cruzmaltino. O Tricolor Suburbano está próximo de acertar a ida do jogador para o Vitória até o fim de 2021. Pelo Vasco, o atacante jogou 19 partidas e marcou um gol. Em publicação nas redes sociais, o jogador escreveu um texto de despedida à torcida vascaína.

"Queria agradecer primeiramente a Deus por ter me proporcionado vestir a camisa do gigante que é o Vasco da gama , agradecer aos meus companheiros, todos os funcionários do clube e toda diretoria por tudo que fizeram por mim. Queria deixar meu agradecimento a essa torcida maravilhosa do fundo do meu coração que sempre me apoiou a todo momento", escreveu Catatau.