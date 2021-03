Elias Duba Divulgação / Ferj

Publicado 04/03/2021 09:30 | Atualizado 04/03/2021 09:32

Rio - Após a chegada de Marcelo Cabo, o Vasco desistiu de tentar a contratação em definitivo do zagueiro Marcelo Alves, que foi emprestado pelo Madureira ao Cruzmaltino no último Brasileiro. A desistência da equipe de São Januário irritou o presidente do Madureira, Elias Duba. Ele detonou a nova gestão vascaína.

"Como vascaíno eu tenho receio que o Vasco caia para a Série C e eles estão fazendo um esforço danado para isso acontecer. Esses caras não são do meio. Não são eles que vão", afirmou em entrevista ao portal "Esporte News Mundo".

O dirigente confirmou que a comissão técnica vascaína descartou o jogador. Marcelo Alves tinha recebido uma sondagem de clubes da Série A, mas a permanência no Vasco estava perto de ser finalizada pelas partes.



"O Madureira foi comunicado pelo Pássaro, através de uma mensagem, que estava no ônibus a caminho de São Januário e que quando chegasse lá iria me ligar, mas adiantou que o Marcelo Cabo não contaria com o jogador. Tinha deixado tudo acertado, mas agora desistiu do negócio. Para o Marcelo, o melhor mesmo foi ele não ficar no Vasco. Tem time de primeira divisão querendo ele, oferecendo salário melhor. Tem o Cuiabá, Bahia, time do Rio Grande do Sul. Para o Madureira também vai ser melhor. Eu, por ser vascaíno, queria que ele ficasse", disse.